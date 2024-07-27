Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил.

Про це повідомили на сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в “Фейсбуці”.

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил”, – повідомили в університеті.

Зазначається, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

Керівництво університету всебічно сприяє слідству.