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Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил

Причини катастрофи встановлюються.

Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил
Ілюстративне фото: літак К-10 Swift
Фото: Вікіпедія

Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил.

Про це повідомили на сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в “Фейсбуці”. 

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил”, – повідомили в університеті.

Зазначається, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

Керівництво університету всебічно сприяє слідству.

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