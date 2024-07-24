ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих

Ще четверо отримали поранення.

На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих
На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих (архівне фото)
Фото: United24

Сьогодні, 24 липня, у Харківській області військовослужбовці одного з підрозділів застосували вогнепальну зброю на підґрунті особистих взаємовідносин.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

“Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. 

Стан поранених наразі важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies