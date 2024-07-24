На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих

Сьогодні, 24 липня, у Харківській області військовослужбовці одного з підрозділів застосували вогнепальну зброю на підґрунті особистих взаємовідносин.
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.
“Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога.
Стан поранених наразі важкий.
На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.