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​Росіяни за день обстріляли 8 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли області.

​Росіяни за день обстріляли 8 громад Сумщини
​Росіяни за день обстріляли 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 24 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 156 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, АГС та ракетами з вертольоту.

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На Білопільську громаду росіяни скинули два КАБи.

Есманьську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами.

По Краснопільській громаді окупанти били з мінометів та артилерії.

Середино-Будську громаду російські військові атакували з мінометів, а Юнаківську з РСЗВ “Град” та дронами.

Також дронами ворог атакував Хотінську та Шалигинську громади.

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