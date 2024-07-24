Діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці.

Із тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію повернули 7 дітей.

24 липня 2024 завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед повернених є 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Також повернулися двоє братів віком 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної.

З окупованої чатини Херсонщини вивезли 18-річного хлопця та 19-річну дівчину, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя.

Повернувся і‍ 14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст, нарешті возз'єднався зі своєю матір'ю після двох років розлуки.

Сьома дитина – це хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.

Фото: Микола Кулеба Повернені діти

Фото: Микола Кулеба Повернені діти

Кулеба зазначив що із 2014 року 1,5 мільйона українських дітей перебувають на окупованих територіях та на території Російської Федерації. Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації. Всі вони наразі піддаються російській індоктринації.

"Найбільша загроза нависає над тими, хто відмовляється прийняти громадянство рф, відвідувати заняття, насичені російською пропагандою, та приєднуватися до воєнізованих груп", – додав він і нагадав, що Росія продовжує свою політику викорінення української ідентичності.