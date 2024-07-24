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На Покровському напрямку ворог постійно перебуває під вогнем Сил оборони, — ОСУВ "Хортиця"

Запеклі бої тривають під Прогресом.

На Покровському напрямку ворог постійно перебуває під вогнем Сил оборони, — ОСУВ "Хортиця"
Український військовий
Фото: Генштаб

На Покровському напрямку зокрема, в зоні відповідальності 31 окремої механізованої бригади, ситуація напружена та складна.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" .

"Військовослужбовці бригади продовжують мужньо тримати оборону в напрямку Прогреса, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки. Командування бригади здійснює моніторинг і аналіз тактичної ситуації, за результатами чого вживаються заходи для реагування на зміни в ситуації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи противника в районі села Прогрес перебувають під постійним вогневим ураженням Сил оборони.

"Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої", — додали в ОСУВ "Хортиця".

У Генштабі повідомили, що ворог зосередив наступальні дії на Покровському напрямку. Там від початку доби відбулося 22 боєзіткнення, ще шість боїв тривають. Також складна ситуація на Курахівському напрямку.

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