Суд обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських

Шевченківський районний суд Києва 24 липня обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських Михайлу Гречку, обвинуваченому в умисному знищенні історичної будівлі. Підозрюваному визначили особисті зобов'язання.
Про це повідомляє Суспільне.
Прокурор вимага обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання через ризик переховування підозрюваного Гречка від органів досудового розслідування й суду. Відомо, що обвинувачений у 2023 році вже виїжджав за кордон за допомогою системи "Шлях".
Також сторона обвинувачення вимагала від підозрюваного здати всі паспорти, заборонити спілкування зі свідками і накласти обов'язки не виїздити за межі Києва та області.
Водночас захист підозрюваного наполягав, що зруйнована будівля не належала до пам'яток культурної спадщини.
"Маємо відповідь від Мінкульту, що об'єкт не внесений в реєстр і об'єкт не відноситься до об’єкту культурною спадщини", — зазначала адвокат підозрюваного Гречка і передала суду копії підтверджувальних документів, зокрема, від Мінкульту.
Сам Михайло Гречко не визнає свою вину у кримінальному правопорушенні. Він зазначив, що в садибі Зеленських мав бути відновлений зовнішній та внутрішній вигляд у межах фундаменту.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов'язання: на нього покладені обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками і здати паспорти.
Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024 року.
Що відомо про справу
- 19 липня у Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”.
- Знищений маєток зведений у XIX столітті й був відомий як будинок Євменія Зеленського. Візуально будівля була у доброму стані, але на її місці хотіли побудувати ЖК, та ще й названий на честь російського письменника Тургенєва – за колишньою назвою вулиці.
- Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій
- Згодом Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження у справі знесення садиби Зеленських. Там тривалий час проводилися будівельні роботи без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.
- Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби.
- Київ позиватиметься до забудовника, який зніс історичну садибу на вулиці Кониського, 22. Також позиватимуться до власників будівлі. Вимагатимуть, щоб садибу відновили до первісного вигляду.