Суд обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських

Шевченківський районний суд Києва 24 липня обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських Михайлу Гречку, обвинуваченому в умисному знищенні історичної будівлі. Підозрюваному визначили особисті зобов'язання.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор вимага обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання через ризик переховування підозрюваного Гречка від органів досудового розслідування й суду. Відомо, що обвинувачений у 2023 році вже виїжджав за кордон за допомогою системи "Шлях".

Також сторона обвинувачення вимагала від підозрюваного здати всі паспорти, заборонити спілкування зі свідками і накласти обов'язки не виїздити за межі Києва та області.

Водночас захист підозрюваного наполягав, що зруйнована будівля не належала до пам'яток культурної спадщини.

"Маємо відповідь від Мінкульту, що об'єкт не внесений в реєстр і об'єкт не відноситься до об’єкту культурною спадщини", — зазначала адвокат підозрюваного Гречка і передала суду копії підтверджувальних документів, зокрема, від Мінкульту.

Сам Михайло Гречко не визнає свою вину у кримінальному правопорушенні. Він зазначив, що в садибі Зеленських мав бути відновлений зовнішній та внутрішній вигляд у межах фундаменту.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов'язання: на нього покладені обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками і здати паспорти.

Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024 року.

Що відомо про справу