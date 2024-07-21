Офіс генпрокурора розслідує знесення історичного "будинку Євменія Зеленського" в Києві

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження у справі знесення садиби Зеленських в Києві. Відомо, що будівля по вул. Кониського 22 в Києві перебуває під арештом.

Про це ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Зазначимо, що на будівлю по вул. Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", — ідеться у заяві генпрокуратури.

Прокурори клопотали про накладення арешту оскільки, згідно Генерального плану м. Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

Фото: Генпрокуратура

Як зазначають у відомстві, протягом тривалого часу там проводились будівельні роботи, зокрема, капітальне будівництво, під час якого можливе умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Всі будівельні роботи проводились без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

19 липня 2024 року, попри накладений арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. На території, де вона знаходилася, провели невідкладний обшук, в ході якого техніку вилучили. До суду подано клопотання про її арешт.

"Ще раз наголошуємо, що будівля по вул. Кониського 22, перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним", — додають у відомстві.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенівська) розпочато кримінальне провадження.

Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Також розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Нагадаємо, 21 липня у Києві почали незаконно зносити історичний "будинок Євменія Зеленського".

Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв назвав цинічним порушення закону знесення будинку у центрі Києва.

Також відомо, що на розгляд Міністерства культури та інформаційної політики України не надходило жодних проєктних пропозицій щодо зазначеної будівлі, відтак і не надавалося жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції зазначеної будівлі, ані щодо її демонтажу.

Національна поліція відкрила провадження за фактом знесення старовинної будівлі в Києві.