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Уночі Сили ППО знищили 35 з 39 ворожих "Шахедів"

Росіяни атакували регіони України 39-ма "Шахедами", трьома "Іскандерами" та двома керованими ракетами Х-59/Х-69.

Уночі Сили ППО знищили 35 з 39 ворожих "Шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 21 липня сили протиповітряної оборони збили 35 ворожих дронів типу "Shahed", дві авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей. Також армія РФ атакувала регіони України трьома балістичними ракетами "Іскандер".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Цієї ночі росіяни завдали ударів по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області і тимчасово окупованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області і 39 ударними БПЛА типу Shahed із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Крим.

Під час нічної атаки радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Фото: Повітряні сили

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

  • Цієї ночі російська армія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Підрозділи ППО знищили всі ударні дрони ворога.
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