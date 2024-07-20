Головне за суботу, 20 липня: обстріли Херсонщини, знесення історичної пам’ятки в центрі Києва

У суботу армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав повторного удару з безпілотника у Херсоні по бригаді "швидкої допомоги", повідомила Національна поліція України.

Білозерку росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню, випустивши по житлових кварталах близько 40 снарядів.

В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки, на жаль, загинули.

Також зранку у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка.

Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл, російські військові скинули вибухівку з дрона на карету "швидкої", автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Отримали поранення фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.

Похорон відомої мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон, яку вбили вчора, відбудеться у понеділок, 22 липня, у Львові. Про це повідомила її донька Софія Семчишин.

Парастас розпочнеться в неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11). Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

У неділю, 21 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть із 00:00 до 24:00, повідомляє пресслужба Укренерго.

Так із 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

В інші години діятиме одна черга відключень.

Зазначимо, що одна черга графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

До слова, від сьогодні, 20 липня, розпочала роботу урядова гаряча лінія 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово, повідомили у Міненерго.

Зазначається, що, звернувшись на гарячу лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Більше інформації – в новині.

Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв назвав цинічним порушенням закону знесення історичного "будинку Євменія Зеленського" у центрі Києва.

“На жаль, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Проте, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою «Садибний житловий будинок» другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу”, – написав Карандєєв у “Фейсбуці”.

Він зазначив, що на розгляд Міністерства культури та інформаційної політики України не надходило жодних проєктних пропозицій щодо зазначеної будівлі, відтак і не надавалося жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції зазначеної будівлі, ані щодо її демонтажу.

Докладніше – в новині.

Через знищення історичної садиби під будівлею КМДА відбувся мітинг.

Люди зібралися на сходинках із плакатами та зображеннями знищених історичних будинків у Києві.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!