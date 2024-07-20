У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті у бою за Україну загинув ще один громадянин Польщі

Польський воїн Томаш Сенькала загинув поблизу селища Діброва на Луганщині ще 13 травня, але про його смерть стало відомо тільки тепер.

На фронті у бою за Україну загинув ще один громадянин Польщі

На фронті в бою за Україну загинув 22-річний громадянин Польщі Томаш Сенькала, повідомляє Укрінформ із посиланням на RMF24.

Польський воїн загинув поблизу селища Діброва на Луганщині ще 13 травня, але про його смерть стало відомо тільки тепер.

У суботу на Байковому кладовищі у Києві відбулася офіційна церемонія прощання з героєм.

Зазначається, що Сенькала перебував в Україні з осені минулого року, служив у Міжнародному легіоні.

У церемонії прощання взяли участь побратими польського героя, військовий капелан і консул Польщі у Києві Павел Овад. На цвинтарі лунали гімни України і Польщі, труна загиблого була вкрита прапорами двох держав.

“Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з військовим, який віддав своє життя за волю України. Своєю присутністю та молитвами ми виявляємо вдячність за те, що він зробив для нашої країни. Завдяки воїнам Міжнародного легіону весь світ дізнався, що ми вистоїмо і переможемо у війні з Росією”, - цитує видання одного з промовців на церемонії прощання.

Зазначається, що Томаша Сенькалу поховають на батьківщині, у Люблінському воєводстві.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті в Україні загинули близько десяти громадян Польщі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies