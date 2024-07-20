Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв назвав цинічним порушення закону знесення історичного "будинку Євменія Зеленського" у центрі Києва.
Про це він написав у “Фейсбуці” сьогодні, 20 лютого.
“Вчора у Києві почали незаконно зносити історичний «будинок Євменія Зеленського». Це цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавств. На жаль, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Проте, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою «Садибний житловий будинок» другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу”, – написав Карандєєв.
Він зазначив, що на розгляд Міністерства культури та інформаційної політики України не надходило жодних проєктних пропозицій щодо зазначеної будівлі, відтак і не надавалося жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції зазначеної будівлі, ані щодо її демонтажу.
“Найдієвішим способом захисту історичної забудови є надання їй статусу пам’ятки. Відповідне подання від ГО «Спадщина Київ» було зареєстроване нами 19 липня – в день, коли будівельна техніка почала зносити будинок. Міністерство здійснить всі передбачені законодавством заходи реагування, а також закликає правоохоронні органи невідкладно звернути увагу на спробу знищення значної історичної забудови”, – написав посадовець.