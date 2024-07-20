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У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”

Міністр зазначив, що цей будинок, на жаль, не мав юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством.

У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Фото: в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв

Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв назвав цинічним порушення закону знесення історичного "будинку Євменія Зеленського" у центрі Києва. 

Про це він написав у “Фейсбуці” сьогодні, 20 лютого. 

“Вчора у Києві почали незаконно зносити історичний «будинок Євменія Зеленського». Це цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавств. На жаль, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Проте, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою «Садибний житловий будинок» другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу”, – написав Карандєєв. 

Він зазначив, що на розгляд Міністерства культури та інформаційної політики України не надходило жодних проєктних пропозицій щодо зазначеної будівлі, відтак і не надавалося жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції зазначеної будівлі, ані щодо її демонтажу. 

“Найдієвішим способом захисту історичної забудови є надання їй статусу пам’ятки. Відповідне подання від ГО «Спадщина Київ» було зареєстроване нами 19 липня – в день, коли будівельна техніка почала зносити будинок. Міністерство здійснить всі передбачені законодавством заходи реагування, а також закликає правоохоронні органи невідкладно звернути увагу на спробу знищення значної історичної забудови”, – написав посадовець.

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