Окупанти змушують людей на ТОТ замінювати довідки про інвалідність на російські, — спротив

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують русифікацію місцевого населення. Зокрема, змушують людей з інвалідністю змінювати довідки на російські.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Однак окупаційна адміністрація не зазначила умови як пройти цю експертизу.

"Ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична. Одним із підтверджень цьому є те, що на ТОТ цивільні амбулаторії зобов’язали першочергово обслуговувати солдатів зс рф. А загалом тут складна ситуація із кадрами", — інформують в ЦНС.