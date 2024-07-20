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Окупанти змушують людей на ТОТ замінювати довідки про інвалідність на російські, — спротив

Ситуація із медичними закладами на окупованих територіях критична.

Окупанти змушують людей на ТОТ замінювати довідки про інвалідність на російські, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують  русифікацію місцевого населення. Зокрема, змушують людей з інвалідністю змінювати довідки на російські. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Однак окупаційна адміністрація не зазначила умови як пройти цю експертизу. 

"Ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична. Одним із підтверджень цьому є те, що на ТОТ цивільні амбулаторії зобов’язали першочергово обслуговувати солдатів зс рф. А загалом тут складна ситуація із кадрами", — інформують в ЦНС. 

  • Росіяни звозять своїх лікарів на захоплені території України попри відмову місцевого населення ТОТ співпрацювати з ними.
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