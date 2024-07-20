Окупанти змушують людей на ТОТ замінювати довідки про інвалідність на російські, — спротив

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують русифікацію місцевого населення. Зокрема, змушують людей з інвалідністю змінювати довідки на російські.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Однак окупаційна адміністрація не зазначила умови як пройти цю експертизу.
"Ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична. Одним із підтверджень цьому є те, що на ТОТ цивільні амбулаторії зобов’язали першочергово обслуговувати солдатів зс рф. А загалом тут складна ситуація із кадрами", — інформують в ЦНС.
- Росіяни звозять своїх лікарів на захоплені території України попри відмову місцевого населення ТОТ співпрацювати з ними.