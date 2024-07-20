Вбивство Ірини Фаріон: поліція розглядає всі версії мотиву злочину

Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця.

Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Як зазначив Президент, наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

"Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", — повідомив глава держави.

Президент подякував кожному, хто допомагає розслідуванню.

"Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон", — додав Володимир Зеленський.

Вбивство Ірини Фаріон. Деталі

У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон.

У Львівській ОВА та мерії підтвердили інформацію, що замах здійснили саме на Ірину Фаріон.

У Першому медичному об'єданні, куди доставили Ірину Фаріон прокоментували, що "близько 20-ї години до лікарні Святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на життя Ірини Фаріон: "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину".

У пресслужбі Першого медичного обʼєднання Львова повідомили, що Ірина Фаріон померла.

Перед цим керівниця анестезіологічної служби Наталія Матолінець повідомила, що потерпілій провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови, вона була у критичному стані.