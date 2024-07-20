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Російські війська атакували залізницю на Харківщині, четверо людей постраждали

Серед постраждалих четверо залізничників.

Російські війська атакували залізницю на Харківщині, четверо людей постраждали
Фото: Укрзалізниця

У ніч на 20 липня російська армія здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області, унаслідок атаки пошкоджені будівлі та рухомий склад, поранені четверо залізничників.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" .

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", — ідеться у повідомленні.

Через пошкодження контактної мережі на виїзді із Харкова зупинялися поїзди сполученням Київ-Харків №63 та №719. Уночі рух потягів відновили.

Також унаслідок нічної атаки затримується поїзд "Інтерсіті" до Краматорська.

Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів, наголосили в Укрзалізниці. 

"Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено, колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Низка поїздів прямує з затримками внаслідок пошкоджень інфраструктури", — ідеться в оновленій інформації "УЗ".

  • Напередодні російські військові завдали удари двома ракетами "Іскандер" по місту Чугуїв. Там зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Поранені дев’ятеро цивільних людей, у тому числі 14-літній хлопець.
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