Російські війська атакували залізницю на Харківщині, четверо людей постраждали

У ніч на 20 липня російська армія здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області, унаслідок атаки пошкоджені будівлі та рухомий склад, поранені четверо залізничників.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" .

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", — ідеться у повідомленні.

Через пошкодження контактної мережі на виїзді із Харкова зупинялися поїзди сполученням Київ-Харків №63 та №719. Уночі рух потягів відновили.

Також унаслідок нічної атаки затримується поїзд "Інтерсіті" до Краматорська.

Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів, наголосили в Укрзалізниці.

"Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено, колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Низка поїздів прямує з затримками внаслідок пошкоджень інфраструктури", — ідеться в оновленій інформації "УЗ".

Російська армія уночі 20 липня вдарила трьома ракетами по Барвінковому на Харківщині. Загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення.