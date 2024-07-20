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Безпілотники атакували Ростовську область РФ: палає військовий аеродром, вибухи біля нафтобази

Горить аеродром "Міллерово" та біля нафтобази.

Безпілотники атакували Ростовську область РФ: палає військовий аеродром, вибухи біля нафтобази
Фото: Кримський вітер

Уночі територію Російської Федерації атакували 26 невідомих безпілотників. Найбільше постраждала Ростовська область, де внаслідок влучань загорівся військовий аеродром і виникли пожежі біля нафтобази.

Про це інформують росЗМІ і влада Ростовської області.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вночі 20 липня сили ППО РФ нібито  знищили всі 26 дронів, постраждалих немає, а інформація про наслідки уточнюється.

Водночас після дронової атаки по військовому аеродрому Міллерово в Ростовській області виникла пожежа. Місцеві жителі кажуть, що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

У ТГ-каналі "Кримського вітру" фіксують пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

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