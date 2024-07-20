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Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги

Ударні безпілотники з Чернігівщини летіли на надмалій висоті.

Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги
"Шахед"
Фото: Національна поліція

У Києві близько 1 години ночі пролунали два вибухи до сигналу повітряної тривоги. Як повідомила столична міська державна адміністрація на своїй сторінці у Telegram, сили протиповітряної оборони працювали по ударних безпілотниках типу "шахед". Тривога пізніше була оголошена у Київській області та самому місті. 

Моніторингові канали стверджують, що БПЛА летіли з Чернігівської області через Київське водосховище на дуже малій висоті, через що не були вчасно помічені на радарі. Про руйнування чи постраждалих у столиці або околицях не повідомляли.

Також "шахеди" збивали у Полтавській області, лунали вибухи у Миргороді та в обласному центрі. Станом на 2:25 загроза щодо ударних безпілотників минула, в регіонах відбій повітряної тривоги. 

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