Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги

У Києві близько 1 години ночі пролунали два вибухи до сигналу повітряної тривоги. Як повідомила столична міська державна адміністрація на своїй сторінці у Telegram, сили протиповітряної оборони працювали по ударних безпілотниках типу "шахед". Тривога пізніше була оголошена у Київській області та самому місті.

Моніторингові канали стверджують, що БПЛА летіли з Чернігівської області через Київське водосховище на дуже малій висоті, через що не були вчасно помічені на радарі. Про руйнування чи постраждалих у столиці або околицях не повідомляли.

Також "шахеди" збивали у Полтавській області, лунали вибухи у Миргороді та в обласному центрі. Станом на 2:25 загроза щодо ударних безпілотників минула, в регіонах відбій повітряної тривоги.