"Укрзалізниця" прокоментувала смерть пасажирки у вагоні без кондиціонера

Смерть пасажирки потяга "Запоріжжя - Ужгород", що сталася у вагоні без кондиціонування під час пікової літньої спеки, наразі вивчають правоохоронці та судмедексперти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила "Укрзалізниця".

Інцидент було зафіксовано медиками швидкої допомоги на станції "Бердичів" в ніч на 16 липня. У компанії-перевізнику переконують, що у всіх системах для придбання квитків було наявне маркування, яке попереджало про відсутність у вагоні потяга кондиціонера.

За інформацією "Укрзалізниці", природні смерті трапляються під час подорожей подекуди кілька разів на місяць і пояснюються статистично: кількість пасажирів у деякі дні сягає 100 тисяч, що дорівнює населенню невеликого міста. Компанія закликає не вагатися і звертатися до провідників за перших ознак поганого самопочуття.

Також пасажирів просять звертати увагу на те, в яких вагонах вони подорожуватимуть: кондиціоновані, що доступні на всіх швидкісних маршрутах та на багатьох потягах дальнього сполучення, позначені в електронних системах "сніжинкою". Перевізник обіцяє і надалі збільшувати комфорт поїздок за рахунок модернізації рухомого складу.