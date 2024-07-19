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В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану, — Садовий

Під час зустрічі у Львові обговорили роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українських захисників з тимчасово окупованих територій.

В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану, — Садовий
Фото: Андрій Садовий

В Україну з офіційним візитом прибув державний секретар Ватикану П'єтро Паролін і зустрівся у Львоіі з міським головою Андрієм Садовим.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Це фактично друга після Папи людина у Ватикані. Він перебуватиме в Україні кілька днів, відвідає Одесу, Київ і Житомирську область", — написав Садовий.

За його словами, "одне з головних питань, яке піднімали на зустрічі — роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українських захисників з тимчасово окупованих територій; обмін тілами складна тема, але не можна про це мовчати", — ідеться у повідомленні мера Львова.

Андрій Садовий висловив вдячність за чітку позицію Ватикану.

29 червня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Під час обміну вдалося повернути з півторарічного російського полону за сприяння Ватикану українських священиків Івана Левицького і Богдана Гелету.

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