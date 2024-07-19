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Міноборони допустило до експлуатації новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"

Бронеавтомобіль має посилений захист і витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.

Міноборони допустило до експлуатації новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД".

Про це повідомляє Міноборони України у Telegram.

Новий транспортний засіб призначений для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою. "Козак-5МЕД" створений на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації. Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач", — пишуть у Міноборони. Бронювання нового медеваку забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм, а днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.

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