Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів

Більшість із них мають калібр 9 мм, однак є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм.

Міністерство оборони оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість із них мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм.

Пістолети-кулемети відзначаються своєю легкістю, компактністю та ефективністю. Вони, як правило, оснащені магазинами на 30 набоїв, проте один із нових зразків може бути конвертований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів.

"Цей зразок також обладнаний складним прикладом в обидві сторони та адаптером для встановлення глушника. Всі пістолети-кулемети характеризуються дуже високою скорострільністю, що є вкрай важливим в умовах ближнього бою", - йдеться в повідомленні.

Фото: Міноборони

Раніше повідомлялося, що за час великої війни з Росією понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у Силах оборони.