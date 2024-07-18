Ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, зазначив президент України.

Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський під час четвертого саміту Європейської політичної спільноти, який проходить у Великий Британії, заявив, що можна спрямувати війну РФ проти України до її справедливого завершення силою зброї та дипломатії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, і ми не повинні боятися цих можливостей. Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, із яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, місця запуску російських ракет – усе це має бути знищено. Це не лише ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати війну”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що ракети та дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб їх збити – так само як це було з іранськими ракетами та дронами.

“Я звертаюся до всіх лідерів, які здатні сприяти необхідній хоробрості. Ці кроки мають бути зроблені”, – наголосив глава держави.

Сьогодні Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великої Британії. Він анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського ОПК.