Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаПолітика

Що менше в України буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру, – Зеленський у Британії

Ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, зазначив президент України.

Що менше в України буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру, – Зеленський у Британії
Володимир Зеленський на 4-му саміті Європейської політичної спільноти, Велика Британія, 18 липня 2024
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський під час четвертого саміту Європейської політичної спільноти, який проходить у Великий Британії, заявив, що можна спрямувати війну РФ проти України до її справедливого завершення силою зброї та дипломатії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

“Ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, і ми не повинні боятися цих можливостей. Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, із яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, місця запуску російських ракет – усе це має бути знищено. Це не лише ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати війну”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що ракети та дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб їх збити – так само як це було з іранськими ракетами та дронами. 

“Я звертаюся до всіх лідерів, які здатні сприяти необхідній хоробрості. Ці кроки мають бути зроблені”, – наголосив глава держави. 

Сьогодні Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великої Британії. Він анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського ОПК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies