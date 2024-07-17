Демократична партія США відкладає офіційне висунення Байдена кандидатом у президенти

Національний комітет Демократичної партії США відкладає на тиждень свої плани висунути президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави, передає New York Times.

У середу партійні лідери оголосили, що віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня, що стало поступкою демократам, які протестували проти планів розпочати голосування вже наступного тижня.

Конгресмен із Каліфорнії Джаред Хаффман, який організував своїх колег-демократів для тиску на партію з метою відкласти процес висунення кандидатів, назвав нові терміни "позитивним кроком", але сказав, що вони навряд чи розвіють побоювання щодо політичної життєздатності Байдена.

Зсув дати голосування загрожує проблемами для низки штатів, як-от Огайо, Вашингтона, Монтани, Оклахоми та Каліфорнії. Річ у тім, що вони матимуть останні терміни подання бюлетенів протягом тижня після з'їзду партії.

Як саме організують процес голосування за кандидата від Демократичної партії США і коли він розпочнеться, це визначать 19 липня.

Наразі Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата, якщо він сам не вирішить відмовитися від участі. Переважна більшість із понад 4600 делегатів партійного з'їзду зобов'язані проголосувати за чинного президента в першому турі, незалежно від того, коли це голосування відбудеться.