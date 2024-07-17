"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ
"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
ГоловнаПолітика

Наталуха: в "Слузі народу" обговорюють скликання фракції, але невідомо, чи з кадрових питань

Нардеп не бачить підстав для заміни Дениса Шмигаля на ного прем'єра. 

Наталуха: в "Слузі народу" обговорюють скликання фракції, але невідомо, чи з кадрових питань
Фото: пресс-служба

У "Слузі народу" зараз ведуть дискусії щодо скликання засідання фракції, повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Чи пов'язано це з ймовірною зміною уряду – він не знає.

У кулуарах парламенту Наталуха в коментарі LB.ua сказав, що не має інформації про те, чи справді наступного тижня планують переформатування Кабміну. Нардеп сказав, що він не бачить підстав, щоб нинішній прем'єр Денис Шмигаль припинив свої повноваження.

"Плюс там є питання з точки зору Конституції, наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, можливо, це не так", – сказав він.

Співпрацю з міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка, за даними деяких медіа, може стати прем'єркою після Шмигаля, він назвав конструктивною. Але додав, що в деяких питаннях, як економічне бронювання, хотіли би активнішої роботи міністерки. 

15 липня співрзмовник LB.ua у парламенті повідомив, що на цей тиждень кадрові питання в Верховній Раді не планують, але відставка голови уряду Дениса Шмигаля, призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єрки та інші урядові перестановки можливі наступного тижня.

  • Президент Волордимир Зеленський на пресконференції не відповів прямо, чи має він намір звільняти прем'єр-міністра Шмигаля. При цьому він зазначив, що зміни в уряді обговорюють
  • Раніше видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела в оточенні президента повідомило, що він "утомився" від прем'єр-міністра і ймовірно, планує його звільнити. Співрозмовники видання казали, що Зеленський "навіть не слухає" Шмигаля на нарадах, а його ймовірне звільнення назвали "більше емоційною річчю, аніж прорахунком".
  • Член парламентської фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що ймовірна відставка прем’єр-міністра може призвести до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.
  • Стаття 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень уряду під час воєнного стану. Тому, каже Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей. Водночас він анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, "до ефективності діяльності яких виникають питання".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies