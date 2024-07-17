У "Слузі народу" зараз ведуть дискусії щодо скликання засідання фракції, повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Чи пов'язано це з ймовірною зміною уряду – він не знає.

У кулуарах парламенту Наталуха в коментарі LB.ua сказав, що не має інформації про те, чи справді наступного тижня планують переформатування Кабміну. Нардеп сказав, що він не бачить підстав, щоб нинішній прем'єр Денис Шмигаль припинив свої повноваження.

"Плюс там є питання з точки зору Конституції, наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, можливо, це не так", – сказав він.

Співпрацю з міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка, за даними деяких медіа, може стати прем'єркою після Шмигаля, він назвав конструктивною. Але додав, що в деяких питаннях, як економічне бронювання, хотіли би активнішої роботи міністерки.

15 липня співрзмовник LB.ua у парламенті повідомив, що на цей тиждень кадрові питання в Верховній Раді не планують, але відставка голови уряду Дениса Шмигаля, призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єрки та інші урядові перестановки можливі наступного тижня.