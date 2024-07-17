У "Слузі народу" зараз ведуть дискусії щодо скликання засідання фракції, повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Чи пов'язано це з ймовірною зміною уряду – він не знає.
У кулуарах парламенту Наталуха в коментарі LB.ua сказав, що не має інформації про те, чи справді наступного тижня планують переформатування Кабміну. Нардеп сказав, що він не бачить підстав, щоб нинішній прем'єр Денис Шмигаль припинив свої повноваження.
"Плюс там є питання з точки зору Конституції, наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, можливо, це не так", – сказав він.
Співпрацю з міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка, за даними деяких медіа, може стати прем'єркою після Шмигаля, він назвав конструктивною. Але додав, що в деяких питаннях, як економічне бронювання, хотіли би активнішої роботи міністерки.
15 липня співрзмовник LB.ua у парламенті повідомив, що на цей тиждень кадрові питання в Верховній Раді не планують, але відставка голови уряду Дениса Шмигаля, призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єрки та інші урядові перестановки можливі наступного тижня.
- Президент Волордимир Зеленський на пресконференції не відповів прямо, чи має він намір звільняти прем'єр-міністра Шмигаля. При цьому він зазначив, що зміни в уряді обговорюють.
- Раніше видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела в оточенні президента повідомило, що він "утомився" від прем'єр-міністра і ймовірно, планує його звільнити. Співрозмовники видання казали, що Зеленський "навіть не слухає" Шмигаля на нарадах, а його ймовірне звільнення назвали "більше емоційною річчю, аніж прорахунком".
- Член парламентської фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що ймовірна відставка прем’єр-міністра може призвести до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.
- Стаття 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень уряду під час воєнного стану. Тому, каже Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей. Водночас він анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, "до ефективності діяльності яких виникають питання".