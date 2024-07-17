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Конференція президентів Європейського парламенту обговорить, як співпрацювати з Угорщиною

Це орган, який контролює відносини парламенту з країнами-членами ЄС.

Конференція президентів Європейського парламенту обговорить, як співпрацювати з Угорщиною
Фото: EPA/UPG

Конференція президентів Європейського парламенту обговорить, як установа співпрацюватиме з Угорщиною, поки вона головуватиме в ЄС на тлі критики прем’єр-міністра Віктора Орбана через візити до РФ і Китаю.

Про це пише Reuters.

“Орбан викликав критику з боку інших країн і лідерів Євросоюзу за нещодавні несподівані візити до Росії та Китаю в рамках самозваної «миротворчої місії» з метою покласти край війні в Україні через кілька днів після того, як 1 липня Угорщина взяла на себе головування в ЄС”, ‒ нагадує видання.

Країна, яка головує у блоці, відповідає за організацію зустрічей 27 держав-членів ЄС і переговорів з парламентом ЄС щодо нової політики та законів.

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Роберту Мецолу, яка непохитно підтримує Київ, вчора переобрали президенткою Європейського парламенту на другий термін. Вона повідомила, що конференція президентів законодавчого органу, який контролює відносини з країнами-членами, вже обговорювала, як взаємодіяти з Угорщиною.  і зробить це знову.

“Я впевнена, що це знову обговорюватиметься на новій конференції президентів, щоб побачити, як ця інституція... буде взаємодіяти… щодо законодавчих ініціатив, щодо важливих рішень”, ‒ сказала вона.

Група з 63 європейських законодавців заявила вчора, що Орбан під час відвідин Пекіна та Москви навмисно натякнув, що він діє від імені всього ЄС.

“Нападки з боку провоєнних європейських політиків лише зміцнюють рішучість Угорщини щодо її миротворчої місії, підкреслюючи, що мир, а не війна є ключовим для великої Європи”, – відповів на критику міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

  • Вчора Європарламент із 720 депутатів відкрив свій п’ятирічний термін повноважень після євровиборів у червні.
  • Президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану у листі, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені. Мішель додав, що Євросоюз не відступив від позиції підтримки України і допомагатиме їй стільки, скільки буде потрібно.
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