Конференція президентів Європейського парламенту обговорить, як установа співпрацюватиме з Угорщиною, поки вона головуватиме в ЄС на тлі критики прем’єр-міністра Віктора Орбана через візити до РФ і Китаю.

Про це пише Reuters.

“Орбан викликав критику з боку інших країн і лідерів Євросоюзу за нещодавні несподівані візити до Росії та Китаю в рамках самозваної «миротворчої місії» з метою покласти край війні в Україні через кілька днів після того, як 1 липня Угорщина взяла на себе головування в ЄС”, ‒ нагадує видання.

Країна, яка головує у блоці, відповідає за організацію зустрічей 27 держав-членів ЄС і переговорів з парламентом ЄС щодо нової політики та законів.

Роберту Мецолу, яка непохитно підтримує Київ, вчора переобрали президенткою Європейського парламенту на другий термін. Вона повідомила, що конференція президентів законодавчого органу, який контролює відносини з країнами-членами, вже обговорювала, як взаємодіяти з Угорщиною. і зробить це знову.

“Я впевнена, що це знову обговорюватиметься на новій конференції президентів, щоб побачити, як ця інституція... буде взаємодіяти… щодо законодавчих ініціатив, щодо важливих рішень”, ‒ сказала вона.

Група з 63 європейських законодавців заявила вчора, що Орбан під час відвідин Пекіна та Москви навмисно натякнув, що він діє від імені всього ЄС.

“Нападки з боку провоєнних європейських політиків лише зміцнюють рішучість Угорщини щодо її миротворчої місії, підкреслюючи, що мир, а не війна є ключовим для великої Європи”, – відповів на критику міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.