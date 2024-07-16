Мін'юст США оскаржить припинення справи проти Трампа щодо зберігання ним секретних документів

Суддя Ейлін Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Міністерство юстиції США заявило, що подасть апеляцію на рішення окружної судді штату Флорида Ейлін Кеннон, яка постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ейлін Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Речник офісу спецпрокурора Пітер Карр заявив, що Міністерство юстиції схвалило плани подачі апеляції.

"Закриття справи розходиться з єдиним висновком всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор має законні повноваження призначати спецпрокурора. Міністерство юстиції уповноважило спецпрокурора подати апеляцію на рішення суду", – зазначив він.

Зазначається, що суддя у справі про секретні документи й раніше ухвалювала рішення, вигідні для Трампа. Серед іншого, вона відкладала судовий розгляд у справі – який мав початись у травні 2024 року, на невизначений термін.