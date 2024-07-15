Республіканська партія висунула Трампа кандидатом у президенти США

Дональд Трамп набрав достатньо голосів, аби стати кандидатом від Республіканської партії у президенти США, передає CNN.

Як відомо, Національний з'їзд Республіканської партії США почався 15 липня і триватиме до 18 липня у Мілуокі (штат Вісконсин).

Також Трамп оголосив ім'я кандидата на пост віцепрезидента. Ним став сенатор Огайо Джеймс Девід Венс. Тепер губернатор штату має призначити йому заміну. Венс раніше стверджував, що пропозиція США щодо допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів "не змінить принципово реальність на полі бою". За його словами, США не мають виробничих потужностей, щоб викачати достатню кількість боєприпасів для України, а також для власних потреб. Він закликав до переговорного миру з Росією, щоб припинити війну.

Трамп прибув на з'їзд своєї партії після замаху 14 липня.