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​Зеленський сказав, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин із Росією

Президент також заявив, що не бачить великих загроз для України, якщо США очолить Дональд Трамп.

​Зеленський сказав, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин із Росією
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин з Росією.

Про це він сказав на пресконференції 15 липня.

За словами Зеленського, є деякі лідери, які "хотіли б нас штовхнути", але нині вони бояться політичної відповідальності. 

"Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство може їх не підтримати, а декого знести, де, наприклад, дуже сильна підтримка України", - зауважив глава держави.

Президент зауважив, що, зокрема, Дональд Трамп, який балотується на пост лідера США і виступає за швидке завершення війни в Україні, буде з ним працювати.

"Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенційного президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся. Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна й є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що в української сторони "потужні відносини" з республіканцями.

"Я тут загроз великих не бачу", - додав Зеленський.

  • Видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.
  • Трамп прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.
  • Цього місяця Зеленський заявив, що Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації.
  • Минулого місяця два ключові радники Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах.план передбачає, що наша держава отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.
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