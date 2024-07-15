Зеленський каже, що відносини з Будапештом треба розвивати, бо у нас немає війни з Угорщиною

Відносини з Угорщиною, яка є сусідкою України, потрібно розвивати.
Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомив кореспондент LB.ua.
Він зазначив, що про наміри угорського прем’єра Віктора Орбана відвідати Росію, коли той був у Києві, він не знав.
“Я це не підтримую, але ж це його рішення. Країни ЄС і НАТО цей візит засудили. Була серйозна розмова. Якщо він використовував Україну, щоб потім поїхати до Росії ‒ це не правильно”, ‒ заявив Зеленський.
Він підкреслив: те, що Орбан відвідав Київ ‒ позитивно, адже “у нас немає війни з Угорщиною”.
“У нас є ворог Росія, яка, на жаль, втягнула у цю війну Білорусь, з якою також били по нашій території. Відносини з Угорщиною треба розвивати, бо вони наші сусіди. Треба спробувати побудувати між нашими країнами взаємовідносини”, ‒ підсумував президент.
- Одразу після початку головування в Раді ЄС, 2 липня, угорський прем'єр Віктор Орбан приїхав до Києва. Це була його перша поїздка до України за час повномасштабної війни. Орбан під час візиту запропонував президенту України спочатку "припинити вогонь", а вже потім домовлятися про мир із Росією.
- Після зустрічі Орбан сказав, що Зеленський цей "план" не підтримав.
- Одразу після Києва угорський прем'єр поїхав до Москви на зустріч із Путіним, а потім – до Пекіна.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.
- Кілька днів тому Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Політики говорили про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ