Зеленський каже, що відносини з Будапештом треба розвивати, бо у нас немає війни з Угорщиною

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

Відносини з Угорщиною, яка є сусідкою України, потрібно розвивати.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомив кореспондент LB.ua.

Він зазначив, що про наміри угорського прем’єра Віктора Орбана відвідати Росію, коли той був у Києві, він не знав.

“Я це не підтримую, але ж це його рішення. Країни ЄС і НАТО цей візит засудили. Була серйозна розмова. Якщо він використовував Україну, щоб потім поїхати до Росії ‒ це не правильно”, ‒ заявив Зеленський.

Він підкреслив: те, що Орбан відвідав Київ ‒ позитивно, адже “у нас немає війни з Угорщиною”.

“У нас є ворог Росія, яка, на жаль, втягнула у цю війну Білорусь, з якою також били по нашій території. Відносини з Угорщиною треба розвивати, бо вони наші сусіди. Треба спробувати побудувати між нашими країнами взаємовідносини”, ‒ підсумував президент.