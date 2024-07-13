Україна планує ратифікувати Римський статут до кінця року, — ОПУ

Україна відновила роботу щодо ратифікації Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ можуть ратифікувати до кінця 2024 року.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

"Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і Генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - запевнила вона.

Мудра пояснила, що проблеми з ратифікацією у тому числі пов’язані з тим, що попередні роки були не зовсім коректні комунікаційні меседжі, які мали обґрунтовувати доцільність ратифікації Римського статуту.

"Тому склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", — додала вона.

За словами представниці Офісу президента, хибне ставлення полягає у тому, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

Проте, за словами представниці ОПУ, з юридичного погляду, це некоректне твердження. Адже Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС.

"Тобто фактично ми уже визнали його юрисдикцію. МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", — розповіла вона.

Водночас пояснила Мудра пояснила, що МКС має комплементарний характер, тобто лише доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.

Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.

"Він не є замінником наших правоохоронних і судових органів. Так, військові бояться, що росіяни фіксують вчинення певних дій нашими бійцями. І що вони будуть намагатися подати це в МКС. Але це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна і судова система не буде розслідувати та забезпечувати відповідальність за злочини", — додала вона.

Мудра також розповіла, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки вигоди, адже держава стане повноцінною учасницею МКС.