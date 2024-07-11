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Єрмак анонсував у найближчі тижні тематичні конференції за кожним пунктом формули миру

На другому саміті Україна розраховує розробити спільний план, як зупинити війну.

Єрмак анонсував у найближчі тижні тематичні конференції за кожним пунктом формули миру
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Україна готується до другого Саміту миру і невдовзі мають намір провести тематичні конференції щодо кожного пункту формули миру.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час NATO Public Forum у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прагнемо провести найближчими тижнями тематичні конференції за кожним пунктом формули", - сказав Єрмак.

На другому саміті Україна розраховує розробити спільний план, як зупинити війну й підтримати справедливий мир.

Також глава ОПУ додав, що останні кілька місяців були успішними для України. Мова йде про конференція з відновлення, саміт "Групи семи", безпекова угода зі США та чисельний інавгураційний Саміт миру.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що другий Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді.

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