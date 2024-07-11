​МЗС пояснило, чому з України депортували німецького депутата від Лівої партії

Міністерство закордонних справ України пояснило, чому днями довелося видворити з української території депутата Бундестагу від Лівої партії Зьорена Пельмана.

Як передає "Європейська правда", Пельман отримав заборону на в'їзд "у звʼязку із системним виправданням збройної агресії РФ проти України та запереченням права нашої держави на збройний захист".

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити", – зазначили у відомстві.

Рішення депортувати німецького депутата ухвалили на підставі матеріалів служби безпеки України і за погодженням зі МЗС.