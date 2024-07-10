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Україна і Люксембург уклали безпекову угоду

Обидві держави також вивчатимуть можливість укладення угоди про захист секретної інформації.

Україна і Люксембург уклали безпекову угоду
Підписання безпекової угоди між Україною і Люксембургом
Фото: скриншот відео

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підписали безпекову угоду.

Зеленський зазначив, що Люксембург "продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей". 

"Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами. Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках – вступ України в ЄС і НАТО, – а також допомагатиме захисту та відновленню нашої культурної спадщини", - додав глава держави.

Як ідеться в тексті угоди, Люксембург продовжить надавати військову підтримку Україні в усіх відповідних сферах, включно із сухопутною, повітряною та кіберелектромагнітною сферами, у тісній координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та установами. 

Відповідно до домовленостей, Київ використовуватиме військову підтримку країни-партнера лише відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. "Учасники погоджуються, що необхідно уникати нецільового використання та незаконного обігу військового обладнання, наданого Україні, та визнають зусилля української сторони та міжнародних партнерів щодо запобігання цьому", - зазначено в угоді.

Також Люксембург надаватиме засоби для розвідки та спостереження (ISR), зокрема в космічній сфері, а також кіберелектромагнітних спроможностей та підтримуватиме зміцнення інформаційно-технологічної інфраструктури та спроможностей Сил безпеки й оборони України.

Країна продовжить надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні, включно з програмами підготовки інструкторів, навчанні українських військових у межах Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Україна отримає в розпорядження люксембурзькі навчальні заклади (як-от Cyber Range) для підвищення спроможностей навчання в кіберсфері.

Обидві держави вивчатимуть можливість укладення угоди про захист секретної інформації, що сприятиме обміну інформацією між компетентними державними органами країн.

Люксембург долучиться до відбудови України і продовжить приймати біженців.

  • За інформацією Офісу Президента, Україна уклала вже 22 двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.
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