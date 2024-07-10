42 бригада отримала fpv-дрони та Mavic T від громади Києва

Столиця відправила військовим 42 окремої механізованої бригади партію дронів як благодійну допомогу. Про це повідомив у Telegramмер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

«Сьогодні в якості благодійної допомоги відправили 50 fpv-дронів та Mavic T бійцям 42-ої окремої механізованої бригади. Вони воюють на Харківському напрямку. Продовжуємо допомагати нашим захисникам здобувати Перемогу!» - написав Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що столична громада передала великі партії дронів 3 окремій штурмовій бригаді, 4 бригаді оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України, 112 окремій бригаді ТрО Києва, 92 бригаді ЗСУ та іншим підрозділам.