Президент України Володимир Зеленський анонсував швидке рішення щодо винищувачів F-16.

За словами глави держави, який перебуває у США з нагоди саміту НАТО, також будуть нові безпекові угоди.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 «петріотів» і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови", - сказав Зеленський.

Він додав що також заплановані щонайменше десять переговорів із лідерами країн. Крім того, будуть зустрічі в Конгресі США. "Обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", - сказав Президент України.