Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky Ne ws закликав міжнародну спільноту визнати Володимира Путіна злочинцем, а російський режим – терористичним. Порошенко зазначив: масована ракетна атака на дитячі лікарні та інші цивільні обʼєкти напередодні саміту НАТО у Вашингтоні – це чіткий меседж путіна, що він не планує зупиняти свою агресію. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Сьогодні катастрофічний день. По всій Україні ми вже втратили 31 людину (пізніше стало відомо про 33 загиблих. - ред.). І рятувальні роботи не закінчуються, постраждалих понад 100, важко поранених. Ціна, яку Україна платить щодня, катастрофічна. Це демонструє, наскільки Путін готовий до припинення вогню, до миру. Тож мій заклик – не вірте Путіну», – сказав Порошенко.

Він також вважає, що будь-які спроби зволікати із запрошенням України до НАТО загрожують глобальній безпеці.

«Ми маємо винести з цього уроки. Тому що не тільки найбільша і найсучасніша дитяча лікарня Охматдит була атакована. Але й дитяча лікарня в іншій частині Києва теж була обстріляна ракетами. У нас є поранені та вбиті діти. Це і є символом того, як воює росія», – констатує Порошенко.

«У цій ситуації ми все ще чекаємо запрошення до НАТО. Ми чекаємо повного постачання F-16, тому що це – ефективний спосіб боротьби з росією. Це ракети ППО, якими ми захищаємо цивільних, ми захищаємо дітей. А сьогодні, тільки сьогодні, по Україні було випущено 38 російських ракет. І 30 з них наша оборона знищила. Я можу вам гарантувати, що якщо ми будемо використовувати ізраїльський досвід, коли загальна коаліція буде захищати, закривати небо над Україною, це буде найефективніший спосіб боротьби. А якщо ми прагнемо миру, безпеки та стабільності, Україна має бути в НАТО. Якщо ми дуже прагнемо миру», – додав експрезидент..

Він також закликав зняти всі обмеження для ЗСУ на удари по військовим цілям в росії. «Це надзвичайно важливо від саміту НАТО: надайте протиповітряну оборону, ракети Петріот, ракети великої дальності без будь-яких обмежень для України, тому що росія не має обмежень. У путіна немає меж. Ця атака на дитячу лікарню є лише новим доказом того, що росія є терористичною державою, і ми повинні ставитися до них як до терористів. Ми маємо бути надзвичайно ефективними, інакше токсична російська терористична небезпека пошириться спочатку на континенті, а потім у всьому світі», – резюмував експрезидент.