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Порошенко передасть на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки велику партію техніки

Її вартість сягає 26 млн.

Порошенко передасть на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки велику партію техніки
Допомога для фронту
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував чергову партію техніки для фронту вартістю понад 26 млн грн. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Щотижня ми відвозимо на фронт нову партію техніки. І попри неймовірну спеку, яка накрила всю Україну, звісно, не будемо зраджувати традиціям», – говорить Порошенко. 

Військовим передадуть 10 прально-душових комплексів. «Загалом команда вже виготовила 185 лазень, якими ми забезпечили вже не одну сотню тисяч воїнів. Зважаючи на погодні умови — вони надзвичайно актуальні», – зазначив експрезидент.

Техніка, що поїде до військових
Фото: eurosolidarity.org
Техніка, що поїде до військових

У війська відправляються і 2 потужні вантажівки Foden, що здатні перевозити великогабаритні вантажі. Таку авто за 90 секунд може підняти на себе до 18 тонн вантажу – контейнер, САУ «Гвоздика» чи екскаватор.

Для будівництва фортифікацій військовим передадуть 3 нові екскаватори виробництва вітчизняної компанії TDC. Будівельна техніка на фронті – у великому дефіциті.

Також у бригади везуть 27 квадроциклів, які забезпечуватимуть евакуацію поранених з поля бою або проведення швидких та неочікуваних для ворога штурмів. 

«Веземо цей вантаж на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, де зараз не лише спекотно, а по-справжньому гаряче», – повідомив Порошенко. 

З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 мільярди гривень.

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