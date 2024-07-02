Порошенко передасть на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки велику партію техніки

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував чергову партію техніки для фронту вартістю понад 26 млн грн. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Щотижня ми відвозимо на фронт нову партію техніки. І попри неймовірну спеку, яка накрила всю Україну, звісно, не будемо зраджувати традиціям», – говорить Порошенко.

Військовим передадуть 10 прально-душових комплексів. «Загалом команда вже виготовила 185 лазень, якими ми забезпечили вже не одну сотню тисяч воїнів. Зважаючи на погодні умови — вони надзвичайно актуальні», – зазначив експрезидент.

Фото: eurosolidarity.org Техніка, що поїде до військових

У війська відправляються і 2 потужні вантажівки Foden, що здатні перевозити великогабаритні вантажі. Таку авто за 90 секунд може підняти на себе до 18 тонн вантажу – контейнер, САУ «Гвоздика» чи екскаватор.

Для будівництва фортифікацій військовим передадуть 3 нові екскаватори виробництва вітчизняної компанії TDC. Будівельна техніка на фронті – у великому дефіциті.

Також у бригади везуть 27 квадроциклів, які забезпечуватимуть евакуацію поранених з поля бою або проведення швидких та неочікуваних для ворога штурмів.

«Веземо цей вантаж на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, де зараз не лише спекотно, а по-справжньому гаряче», – повідомив Порошенко.

З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 мільярди гривень.