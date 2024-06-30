Президент уточнив, що підписи - від "різних суб’єктів, з різних частин світу".

Збільшилася кількість підписантів комюніке першого Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 30 червня Президент України Володимир Зеленський, йдеться про 10 підписів.

"Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу", - уточнив глава держави.

Він підкреслив, що "світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру".

"І також уже є більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями", - додав Зеленський.