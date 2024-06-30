Збільшилася кількість підписантів комюніке першого Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.
Як повідомив у вечірньому відеозверненні 30 червня Президент України Володимир Зеленський, йдеться про 10 підписів.
"Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу", - уточнив глава держави.
Він підкреслив, що "світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру".
"І також уже є більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями", - додав Зеленський.
- Глобальний саміт миру об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей.
- З підсумковим комюніке погодилися не всі учасники – загалом близько 80. Але вже після саміту до нього приєдналися деякі країни та організації.
- Нещодавно газета Times опублікувала деталі про організацію та проведення заходу. Зокрема, стало відомо про те, що Україна для ширшої підтримки залучила декількох світових зірок.