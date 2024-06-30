Росіяни били по Харкову ФАБ-500 з території Бєлгородської області, - прокуратура

Відстань між місцями пуску КАБ і влучанням - близько 70 км.

Правоохоронці документують наслідки удару, завданого росіянами по території відділення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на облпрокуратуру.

"Попередньо, ворожого удару було завдано ФАБ-500 з УМПК", - йдеться в повідомленні.

Удар було завдано з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області, відстань між місцями пуску КАБ і влучанням становить близько 70 км.

Авіабомба влучила за кілька метрів від приміщення "Нової пошти". В результаті одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик. Знищено вісім автомобілів, ще п'ять пошкоджено. Виникла пожежа, станом на 18:00 іі ліквідували.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).

Що відомо про ФАБ-500 з модулем УМПК