Росіяни били по Харкову ФАБ-500 з території Бєлгородської області, - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки удару, завданого росіянами по території відділення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на облпрокуратуру.
"Попередньо, ворожого удару було завдано ФАБ-500 з УМПК", - йдеться в повідомленні.
Удар було завдано з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області, відстань між місцями пуску КАБ і влучанням становить близько 70 км.
Авіабомба влучила за кілька метрів від приміщення "Нової пошти". В результаті одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик. Знищено вісім автомобілів, ще п'ять пошкоджено. Виникла пожежа, станом на 18:00 іі ліквідували.
Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).
Що відомо про ФАБ-500 з модулем УМПК
- "Мілітарний" повідомляв, що точність влучення такої авіабомби за умови видимості супутників не перевищує 8 метрів, а зазвичай близько 15 метрів. УПМК у польоті орієнтується на сигнали Глонас, GPS, Beidou. Скидання бомби проводять з висоти 10-12 кілометрів, але не нижче 1 кілометра. Дальність польоту бомби з висоти 10 км дорівнює 55 км. З висоти 12 км максимум 60 км.
- ФАБ орієнтований на атаку українських цілей на глибину 0 – 10 кілометрів від лінії фронту. Для цього скидання здійснюється не ближче 45 кілометрів від лінії фронту. Така дальність унеможливлює ураження літака противника українським комплексом "БУК".