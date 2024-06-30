​Болгарська православна церква обрала нового патріарха, який підтримує Росію

Болгарська православна церква 30 червня обрала нового патріарха. Ним став митрополит Відинський Даниїл, повідомляє BNR.

Після російського вторгнення в Україні Даниїл став на бік Кремля, про що заявив у своєму відеозверненні в 2023 році. Раніше - у листопаді 2022 року - він дав інструкції своїм священикам, де розкритикував позицію "сіяти ненависть до однієї з воюючих сторін, яка названа єдиним агресором". Торік митрополит розкритикував рішення болгарського уряду видворити главу Російської церкви у Софії архієпископа Василія та двох білоруських священиків через загрозу національній безпеці країни.

Відинський митрополит набрав 69 голосів зі 138 на зборах делегатів Священного синоду - на декілька голосів більше, ніж його опонент митрополит Врачанський Григорій (66, при цьому 3 голоси визнали недійсними).

На церемонію інтронізації, що відбувалася у катедральному соборі Святого Олександра Невського у Софії, не приїхав російський патріарх Кирило. Натомість урочистості відвідав Вселенський патріарх Варфоломій.

Даниїл очолив Болгарську православну церкву замість Неофіта, який помер цьогоріч у березні і відомий, зокрема, своїми закликами зупинити війну в Україні.