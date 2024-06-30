Зеленський: нам необхідні сили та засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію

За тиждень росіяни застосували проти України більше 800 КАБів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тільки за поточний тиждень РФ застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб. Він наголосив, що нам необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок", - наголосив він.

"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав Зеленський.

За даними Міноборони, російські війська щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ і прифронтові міста і села.

22 червня, після удару по Харкову КАБами Зеленський закликав партнерів до рішень "для знищення авіації РФ там, де вона розміщена".