WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ

Нова політика США не дозволяє Україні бити більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії.

Нова політика США забороняє Україні бити по ключових аеродромах РФ, зокрема — на відстані більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії, пише The Washington Post з посиланням на двох українських посадовців.

"Нова політика США, що дозволяє Україні стріляти певними видами американської зброї по російській території, призвела до зменшення кількості російських атак, але досі обмежує дальність стрільби настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми", — ідеться у матеріалі видання.

Саме ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають плануючі авіабомби по Харківській області, а також позиціям ЗСУ.

Як зазначають українські посадовці, Сполучені Штати не дозволяють Україні бити по РФ більше, ніж на 100 кілометрів від кордону.

Американські офіційні особи відмовилися уточнити обмеження, але заявили, що твердження українців про менш, ніж 100 кілометрів не відповідає дійсності.

"СШАдали дозвіл Україні вести вогонь із американської зброї по Росії там, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, вона має можливість завдати удару у відповідь силам, які атакують її через кордон”, — заявив речник Пентагону, майор Чарлі Дітц.

Також, за словами речника, Україна може використовувати американські системи ППО для ураження російських літаків, якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив на цьому в інтерв'ю на телеканалі PBS: "Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, Україна повинна мати право дати відсіч силам, які б'ють по ній через кордон".

Хоча офіційні особи в Києві не хочуть публічно суперечити своїм американським колегам, очевидно, що українські військові не вважають, що вони мають аж таку свободу дій, як це заявляють представники Білого дому і Пентагону.

Видання додає, що аналізуючи результати українських ударів за три тижні все ж ймовірно, Україна обмежена радіусом ударі по території Росії.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що політика США, яка обмежує використання Україною американської зброї в Росії, фактично створила "величезний плацдарм, який Росія використовує для захисту своїх бойових сил, командування і управління, логістики і тилових служб підтримки".

Зброя, надана США для ударів по території Росії безумовно змінила ситуацію. Агресор відчув це також і безпосередньо на лінії фронту. Однак, за повідомленням джерел видання, дальність і категорія зброї не є достатніми.

За даними ISW, послаблення обмежень США у районах поблизу Харкова лише на 15 відсотків зменшило “наземний притулок” Росії.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджувало, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії, допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині.