Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу

Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.

На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
обсріли Прикарпаття
Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок влучання частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів.

Також пошкоджені житлові будинки в одній із громад області. За попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Мер Івано-Франківська повідомив, що під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

  • Наслідки нічної ракетної атаки РФ по Україні: у Львівській та Запорізькій областях зафіксовані влкчання по енергооб'єктах. Пошкоджене обладнання "Укренерго", двоє енергетиків зазнали поранень.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies