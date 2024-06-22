На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу

Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок влучання частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів.

Також пошкоджені житлові будинки в одній із громад області. За попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Мер Івано-Франківська повідомив, що під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв.