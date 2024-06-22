Росія влучила по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Запоріжжі, поранені двоє енергетиків

У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Також відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі. Там постраждали двоє енергетиків.
Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та начальник Запорізьької ОВА ІВан Федоров.
За його словами Козицького, у Львівській області на місці влучання вже працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.
Водночас, у Запорізькій області росіяни поранили двох енергетиків. Рятувальники приборкують пожежу, також пошкоджене обладнання.
Про масштаби руйнувань пообіцяли повідомити згодом.
- Раніше у Міненерго зазначали, що на сході та заході України є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.