Росія влучила по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Запоріжжі, поранені двоє енергетиків

У Львівській області на енергооб'єкті виникла пожежа.

Ліквідація наслідків ворожих обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури на Київщині, 15 листопада 2022.

У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Також відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі. Там постраждали двоє енергетиків.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та начальник Запорізьької ОВА ІВан Федоров.

За його словами Козицького, у Львівській області на місці влучання вже працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.

Водночас, у Запорізькій області росіяни поранили двох енергетиків. Рятувальники приборкують пожежу, також пошкоджене обладнання.

Про масштаби руйнувань пообіцяли повідомити згодом.