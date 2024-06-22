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Росія влучила по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Запоріжжі, поранені двоє енергетиків

У Львівській області на енергооб'єкті виникла пожежа.

Росія влучила по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Запоріжжі, поранені двоє енергетиків
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури на Київщині, 15 листопада 2022.
Фото: ДСНС

У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Також відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі. Там постраждали двоє енергетиків.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та начальник Запорізьької ОВА ІВан Федоров.

За його словами Козицького, у Львівській області на місці влучання вже працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило. 

Водночас, у Запорізькій області росіяни поранили двох енергетиків. Рятувальники приборкують пожежу, також пошкоджене обладнання.

Про масштаби руйнувань пообіцяли повідомити згодом.

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