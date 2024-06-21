Головне за п’ятницю, 21 червня: 99 боєзіткнень, удар по Одещині, перемога збірної України на Євро-2024

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, схвалення переговорної рамки для України, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 849-й день повномасштабної війни.

На Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що з початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 99. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, на Покровському – особливо активно.

Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони.

Найгарячіше на Покровському напрямку. Тут відбулася майже третина всіх боєзіткнень на фронті. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола точаться бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу поліпшити свої позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 червня – в новині.

Бійці СБУ спільно із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох ворожих нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Про це LB.ua повідомили поінформовані співрозмовники.

У ніч на 21 червня СБУ провела дві успішні спецоперації. Спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та Військово-морськими силами ЗСУ вибухав полігон 167-го навчального центру у Єйську, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів, а в казармах проживають їхні оператори.

Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це – ключові заводи південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту – зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

Співрозмовник повідомив, що атаки відбуваються на військові об‘єкти та підприємства, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України.

Генштаб підтвердив атаки на низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в Росії. Атаки відбувалися дві ночі поспіль.

У п'ятницю, 21 червня, російська армія завдала удару балістикою по прибережній зоні Одещини, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", – ідеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла у суботу, 22 червня.

За інформацією компанії, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 16.00 по 24.00.

"З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах", - пояснили у НЕК.

Укренерго нагадало, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежують.

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.

Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.

Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій.

Конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.

Збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групи Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

За підсумками матчу Україна піднялася на другу сходинку групи Е з трьома очками в активі. Словаки теж мають три очки – третє місце. Очолює групу збірна Румунії, маючи найкращу різницю забитих і пропущених голів.

В іншому матчі другого туру групи Е Бельгія протистоятиме Румунії 22 червня. Початок гри – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першому матчі збірна України поступилася Румунії (0:3). Словаччина водночас мінімально здолала Бельгію (1:0).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!