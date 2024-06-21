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ЄС схвалив переговорну рамку для України

Конференція з Києвом запланована на 15:30 25 червня.

ЄС схвалив переговорну рамку для України
Фото: EPA/UPG

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.

Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.

Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій. 

Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.

  • Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС.
  • Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
  • Вчора парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.
  • Тиждень тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС. У рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Євросоюзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.
  • Перед цим посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови. Бельгійське головування оголосило, що скличе перші міжурядові конференції 25 червня.
  • 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. 
  • ЄК вважала, що Київ повністю виконав 4 з 7 вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. 
  • Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.
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