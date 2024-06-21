ЄС схвалив переговорну рамку для України

Конференція з Києвом запланована на 15:30 25 червня.

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.

Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.

Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій.

Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024