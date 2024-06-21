Зеленський обговорив з президентом Польщі підсумки Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою під час якої сторони обговорили підписання безпекової угоди, а також підсумки Саміту миру.

Про це розповів президент України у Telegram.

"Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", — ідеться у повідомленні.

Сторони також відзначили плідну роботу команд щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.