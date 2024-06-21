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Зеленський обговорив з президентом Польщі підсумки Саміту миру

Президенти також обговорили підготовку підписання двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський обговорив з президентом Польщі підсумки Саміту миру
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою під час якої сторони обговорили підписання безпекової угоди, а також підсумки Саміту миру.

Про це розповів президент України у Telegram. 

"Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", — ідеться у повідомленні.

Сторони також відзначили плідну роботу команд щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.

  • Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначав, що Україна працює над підписанням безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. 
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