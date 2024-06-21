Єрмак назвав подальші кроки у відносинах із Китаєм: готові пояснювати знову і знову

Україна залишає "двері відчиненими" для Китаю і готова знову і знову пояснювати йому, поки китайська сторона буде готова слухати. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав газеті Paris Match.
Україна, на противагу росіянам, не тисне на інших. Єрмак сказав, що двічі зустрічався зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм та провів із ним "п'ять-шість годин".
"Офіційна позиція Китаю, власне, полягає у підтримці територіальної цілісності України", – додав Єрмак.
Розмову українського президента з лідером КНР Сі Цзіньпіном Єрмак теж назвав "дружньою і теплою, але з цього нічого не вийшло".
- Київ неодноразово закликав Пекін стати учасником Глобального саміту миру, але той відмовився. Його позиція полягала в тому, що за столом переговорів одразу мала бути Росія – умова, яку Україна виключила ще до початку саміту.
- Натомість Китай готує власний "мирний план" разом із Бразилією. Володимир Зеленський говорив, що Україна дослухатиметься до цих двох країн, коли вони доєднаються до спільних принципів.