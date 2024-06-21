Єрмак назвав подальші кроки у відносинах із Китаєм: готові пояснювати знову і знову

Україна залишає "двері відчиненими" для Китаю і готова знову і знову пояснювати йому, поки китайська сторона буде готова слухати. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав газеті Paris Match.

Україна, на противагу росіянам, не тисне на інших. Єрмак сказав, що двічі зустрічався зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм та провів із ним "п'ять-шість годин".

"Офіційна позиція Китаю, власне, полягає у підтримці територіальної цілісності України", – додав Єрмак.

Розмову українського президента з лідером КНР Сі Цзіньпіном Єрмак теж назвав "дружньою і теплою, але з цього нічого не вийшло".