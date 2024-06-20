Україна та Євросоюз продовжили дію “транспортного безвізу”

Очікується, що цей крок забезпечить позитивну динаміку експорту до країн ЄС, що зробить країну економічно стійкішою. Угода продовжена та діятиме щонайменше рік з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року.

Сьогодні, 20 червня, у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та Комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Йдеться про “транспортний безвіз”, що дасть можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення без необхідності отримання дозволів.

«Україна демонструє практичні результати інтеграції в економічний та логістичний простір Євросоюзу. Продовження «транспортного безвізу» - це один з таких кроків. Він забезпечить позитивну динаміку експорту до країн ЄС, що зробить нас економічно стійкішими. Також бездозвільні вантажні перевезення пришвидшують отримання українськими підприємцями товарів і комплектуючих для розвитку власного виробництва. Вдячні партнерам за такий крок солідарності, який принесе користь нашій державі та країнам єдиної Європи», – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і європейських перевізників.

Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Окрім цього, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промаркові.

«Ключове – Угода продовжена та діятиме щонайменше рік з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року. Останні пів року ми вели активні перемовини з Єврокомісією для продовження «транспортного безвізу». І я дякую нашим перевізниками, з якими ми спільно працювали над змінами до угоди», – підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він зазначив, що сьогодні ми маємо результат – можливість нашому бізнесу планувати свою роботу, забезпечення стабільності та прогнозованості на ринку двосторонніх та транзитних перевезень, однакові умови виконання перевезень як для українців, так і для іноземців.

Також Деркач звернув увагу, що угода потрібна не лише Україні, вона також має позитивний вплив і на ринок ЄС. Останнє підтверджують цифри – наприклад, якщо порівнювати минулий рік із 2021, то імпорт з боку ЄС до України зріс на понад 45%. Експорт вітчизняних товарів саме дорогами вдалось збільшити на 45%.

Також одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС.

Крім того, йдеться про створення спеціальної робочої групи для аналізу впливу “безвізу” на ринок. Вона включатиме представників України та ЄС.

Єврокомісар зі свого боку зазначила, що підписання угоди є важливим кроком для зміцнення співпраці між Україною та ЄС та пришвидшення інтеграції України у транспортне середовище ЄС.

Мінвідновлення звенуло увагу, що до початку повномасштабного вторгнення автомобільні перевезення між Україною та країнами ЄС здійснювалися на основі фіксованої кількості дозволів. Останні часто закінчувались передчасно. Підписання угоди про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС у червні 2022 року дозволило забезпечити сталість перевезень, зважаючи на руйнування логістичних маршрутів через вторгнення РФ, та скасувало необхідність отримувати дозволи.

Транспортний безвіз між ЄС та Україною