ЄС хоче продовжити із Україною "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Європейська комісія запропонувала продовжити дію транспортної угоди із Україною до кінця 2025 року, проте із урахуванням деяких змін.
"На основі обміну інформацією з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами Комісія врахувала уроки, отримані під час імплементації поточної транспортної угоди між ЄС та Україною . Хоча обсяг угоди залишиться незмінним, Комісія пропонує оновлення, щоб полегшити її імплементацію та виконання державами-членами", – зазначається на сайті Єврокомісії.
Зокрема, нова пропозиція передбачає:
- обов’язкову наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор у належний спосіб уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюється відповідно до договору;
- обов’язкову наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов’язана з транзитною або двосторонньою операцією;
- посилення дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобов’язань, пов’язаних з операціями, дозволеними відповідно до угоди, боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та порушеннями безпеки дорожнього руху: такі порушення можуть призвести до вилучення ліцензії;
- нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, то угода може бути призупинена в цій географічній зоні.
У Єврокомісії додали, що такі заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди.
"Угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної", – йдеться у повідомленні.
Поки що пропозиції знаходяться в Раді. Вона має надати Комісії мандат на переговори з Україною та Молдовою . Після того як Рада надасть Комісії ці повноваження, Комісія офіційно співпрацюватиме з нашими країнами-партнерами для отримання згоди .
Комісарка з питань транспорту Адіна Валеан зауважила, що тимчасові транспортні угоди з Україною та Молдовою сприяли переміщенню експорту та імпорту двох країн після того, як вони втратили важливі транспортні шляхи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Водночас вони можуть по-різному впливати на операторів автомобільних перевезень у всьому Союзі. Ось чому в сьогоднішній пропозиції щодо угоди з Україною ми також розглянули, як ми можемо покращити угоду надалі, спростивши її імплементацію та виконання та запровадивши захисне застереження на випадок негативного впливу на регіональні ринки в ЄС", – додала вона.
Що означає "транспортний безвіз"
- Україна підписала підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
- "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
- Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
- Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.