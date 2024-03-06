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У Польщі починає працювати команда із запуску JATEC – першого проєкту України та НАТО

Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 

У Польщі починає працювати команда із запуску JATEC – першого проєкту України та НАТО
Фото: armyinform.com.ua

У вівторок, 5 березня, у польському Бидгощі відбулася перша зустріч проєктної команди із запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – першої спільної інституції Альянсу та України.

Про це повідомили в уряді.

"Ми розглядаємо Центр, поряд з механізмами Ради Україна-НАТО, як додатковий структурний елемент для нашої інтеграції до Альянсу. Тому дуже важливо, щоб JATEC був дієвою інституцією, юридично і практично інтегрованою в більш широку структуру НАТО", – зазначила у відеозверненні під час зустрічі віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. 

Вона підкреслила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру.

Також Стефанішина закликала проєктну команду зосередитися на актуальних питаннях, які сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії. 

"Україні стануть у нагоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо – це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень", – зазначила посадовиця.

  • Рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, прийняли у Брюсселі міністри оборони країн НАТО 15 лютого 2024. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни. 
  • Завданнями центру будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки,  удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.
  • Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 
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